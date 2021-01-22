2021/01/22 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي يكاد فيروس كورونا غير المرئي أن يشل الحياة على كوكب الأرض ويحولها إلى علاقات عبر دوائر الكترونية، هكذا تعقد الآن اللقاءات، والمؤتمرات، ويتلاقى البشر، بينما يتوارى النشاط الحي في المسارح والمعارض، وطباعة الكتب التي تنتقل إلى صيغ الكترونية، والأعراس، وحتى العمل اليومي في المصالح الحكومية، ولم يبق غير الانجاب وحده الذي مازال يستعين بالاتصال المباشر.



وفي كتابه " كوفيد -19 يهز العالم" يحدد المفكر المعر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلافوي جيجك .. كوفيد 19 الذي هز العالم - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلافوي جيجك .. كوفيد 19 الذي هز العالم - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).