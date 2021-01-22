عودة إلى تحديد سعر الدولار - ييلماز جاويد

2021/01/22 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ييلماز_جاويد أسفي على علم الإقتصاد وبالأخص علم الإقتصاد السياسي إذ حوّله بعض " خبرائنا الإقتصاديين " في هذه الأيام إلى نصوص مجردة يستخرجونها من الكتب الأكاديمية و يأخذونها جامدة مثلما يأخذ المعمار ( الفيتة ) ويقيس بها المسافات عند ممارسته البناء .



علم الإقتصاد وبالأخص الإقتصاد السياسي فرعٌ من العلوم الإجتماعية البعيدة عن العلوم الطبيعية والرياضيات والتي تعتمد القياس المطلق المجرّد .



لا تجوز دراسة علم الإقتصاد ......





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