اجتماع مرتقب بين العراق وسوريا وإيران للاتفاق على “الربط السككي” بين 3 موانئ

2021/01/22 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

قال وزير النقل الايراني محمد اسلامي، الجمعة، ان المحادثات حول ربط سكك الحديد بين إيران وسوريا عبر العراق، بلغت مراحل جيدة.

ونقلت وكالة سانا السورية، عن اسلامي قوله ان “المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر” مشيرا إلى “أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاومة”.

وتابع اسلامي أن “أحد أهداف الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها والجماعات التابعة لها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها إلى جانب إثارة الفوضى وعدم الاستقرار”.

وكان مصدر في وزارة النقل السورية، قال في نيسان عام 2019، أن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، منوهاً بأنه تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع.

ويتضمن المشروع ربط ميناء الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية يمر عبر مدينة البصرة العراقية.

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