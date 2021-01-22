بالجدول .. ‏الاتحاد الدولي يختار الدوري الايطالي أقوى دوري لعام 2020

2021/01/22 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- الاتحاد الدولي يختار الدوري الايطالي أقوى دوري لعام 2020 يليه الدوري الانجليزي والبرازيلي ثالثا والاسباني رابعا والألماني خامسا.

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‏الاتحاد الدولي يختار الدوري الايطالي أقوى دوري لعام 2020 المركز الخبري الوطني.

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