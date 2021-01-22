السيد الحيدري يدين التفجيريين الانتحاريين ويؤكد: لم نسمع بأي تغيير في جهاز المخابرات

2021/01/22 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان امام جامع الخلاني في بغداد، سماحة السيد محمد الحيدري، اليوم الجمعة، التفجيريين الانتحاريين الذين وقعا في ساحة الطيران يوم امس الخميس، مؤكدا ان بعض التغييرات التي طالت القيادات الأمنية، بعضهم ممن تم تغييرهم ليس لديه خبرة أمنية.وقال سماحته في خطبة الجمعة، التي القاها في جامع الخلاني، انه “بالأمس حصلت فاجعة في بغداد […]

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