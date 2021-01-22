ذي قار: اعتقال متهمين وضبط مخدرات و’عجينة سوداء’!

2021/01/22 | 14:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شرطة ذي قار، الجمعة، اعتقال اثنين من المتهمين بتجارة المخدرات.

وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الثاني 2021)، إن "قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار تمكن من القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف البيان، أن "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء البطحاء بالتعاون مع مركز شرطة البطحاء ومكتب الامن الوطني وخلال تنفيذ امر قبض وتحري تمكنت من القبض على المتهم (م .



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ن) البالغ من العمر 45 عاما يسكن البطحاء وضبط بحوزته 89 قرصا مخدرا من مختلف الانواع و34 غراما من عجينة سوداء اللون يشك أنها من مادة الحشيشة المخدرة".

وأوضح البيان، أن "شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الناصرية تمكنت من القبض على المتهم (ح .



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ع ) البالغ من 42 عاما وبحوزته 40 قرصا مخدرا نوع كبتاجون ومن خلال التحري بمنزله تم ضبط 40 قرصا مخدرا اخرا من مختلف الانواع".

وأكّد البيان، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما استنادا للمادة 28 من قانون العقوبات العراقي".

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