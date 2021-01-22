2021/01/22 | 14:26 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن خصمي الزوراء والقوة الجوية في ملحق دوري ابطال اسيا بعد اجراء عدد من التحديثات بسبب عدم حصول النادي التركمنستاني على الرخصة الاسيوية وتأهل استقلال الإيراني الى دور المجموعات.

وسيواجه الزوراء الوحدة الإماراتي في الامارات حيث يتأهل الفائز الى دور المجموعات من دوري الابطال.

من جانب اخر فأن القوة الجوية سيلاعب الوحدة السعودي في مكة المكرمة ليتأهل الفائز الى دور المجموعات من المسابقة.

وحدد الاتحاد الاسيوي السابع من نيسان المقبل موعداً لأقامة المباريات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يعلن عن خصمي الزوراء والقوة الجوية في دوري ابطال اسيا 7 SKY TV.

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