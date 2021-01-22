أسعار النفط تهوي مع ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين

2021/01/22 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

هوت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في 11 شهرا، الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام (الصين).

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2 بالمئة إلى 52.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتا أمس الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.03 بالمئة إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسبا بواقع سنتين حققته أمس الخميس.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى شركة "أوندا" للسمسرة: "تماشيا مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية اليوم في آسيا، تراجع العقدان".

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