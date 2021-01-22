الهجرة: الوزارة لا تتحمل مسؤولية عودة العوائل النازحة التي تعرضت منازلها للتفجير والهدم

2021/01/22 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بحثت وزيرة الهجرة رئيسة لجنة (دراسة اسباب حالات الانتحار) السيدة إيفان فائق جابرو مع قائمقام قضاء الشيخان السيد #سردارشيخ_يحيى اليوم بمبنى القائمقامية، اسباب حالات الانتحار ووضع الحلول اللازمة ومعالجتها وتحشيد الدعم المحلي والدولي للحد منها خصوصا في مخيمات النازحين، فضلا عن مناقشة تقديم المساعدات للعوائل النازحة في المخيمات .

وقالت سيادتها في معرض حديثها ان " رئاسة الوزراء شكلت لجنة لدراسة اسباب حالات الانتحار في صفوف النازحين، إذ انها باشرت بمهامها منذ امس الاول من خلال تفقد مخيمات النازحين واللقاء بهم عن قرب للوقوف على اسباب تلك الحالات " ، مشيرة الى ان الخطة الوطنية قدمت حلولا بضمنها اعادة اعمار المناطق المدمرة سيما مناطق الايزيديين كونهم حالة خاصة واستثنائية لتعرضهم الى مآسٍ على يد عصابات داعش الارهابية ، مردفة بالقول ان " الوزارة لاتتحمل مسؤولية عودة العوائل النازحة التي تعرضت منازلها للتفجير والهدم " .

وبشأن المساعدات الانسانية لفتت السيدة الوزيرة الى ان الوزارة مستمرة باغاثة العوائل النازحة وخصوصاً الموجودين داخل المخيمات وتقديم المساعدات الضرورية اللازمة من مواد عينية و غذائية و صحية و منزلية ، فضلا عن تجهيزهم بمادة النفط الابيض خصوصاً في فصل الشتاء

يتبع .



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