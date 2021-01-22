خطيب جمعة النجف الأشرف : الاجهزة الامنية والاستخباراتية مطالبة بضبط الوضع الامني في البلاد

2021/01/22 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اكد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدبن القبانجي، على اجهزة الاستخبارات والامنية بالتحقيق وضبط الوضع الامني في البلاد وملاحقة الخلايا النائمة، مطالباً في صعيد آخر، الحكومة الامريكية الجديدة بتسليم ترامب للعراقيين.جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية في النجف الاشرف.وحول تفجيرات ساحة الطيران ببغداد عبر القبانجي عن تعازيه لعوائل الشهداء، مبينا ان الاعداء لم يرحموا حتى الكسبة لحقدهم علينا وقلوبهم السوداء، مضيفا: اعداؤنا بعد ان فشلوا في ساحات الحرب عمدوا بلؤمهم لقتلنا.وقال " ان هذه الافعال لا تزيدنا الا عزما واصرارا للمضي نحو حرية واستقلال العراق، ونحن شعب ثقافتنا الدعاء والشهادة".و شدد القبانجي، على اجهزة الاستخبارات والاجهزة الامنية بالبحث عن الجناة وملاحقة الخلايا النائمة وضبط الوضع الامني في البلاد.وطالب القبانجي في صعيد آخر، حكومة بايدن بتسليم ترامب للعراقيين لما اقترفه من اسالة دمائهم، مبينا ان نهاية فرعون العصر وولى الى مزبلة التاريخ، وتابع: ترامب أذل رئيس جمهورية وخرج مطرودا وملاحقا وتنتظره المحاكم، ونحمد الله على نصره لنا وهو مذل الجبابرة.الى ذلك بين ان الموقف العالمي بدأ يتطور بشكل سريع تجاه الولايات المتحدة واعلنت الصين عقوبات بحق 28 شخصية امريكية وايران عاقبت 48 شخصية امريكية ، والقضاء العراقي اصدر مذكرة القاء القبض على ترامب.بحسب تعبيره./انتهى

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