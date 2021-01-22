السيد القبانجي يطالب الاجهزة الامنية بضبط الوضع الأمني في البلاد ويدعو بايدن لتسليم ترامب الى العراقيين

2021/01/22 | 14:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب امام جمعة النجف الاشرف سماحة السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بضبط الوضع الامني في البلاد، داعيا حكومة بايدن الى تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى العراقيين.وقال سماحة السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف، أنه “على اجهزة الاستخبارات والامنية بالتحقيق وضبط الوضع الأمني في البلاد وملاحقة […]

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