2021/01/22 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد مخالفة للضوابط في مطار البصرة الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته السومرية نيوز، أنه "تم ضبط مسافرين من الجنسية الصينية بحوزتهما (14) حقيبة تحتوي على أدوية بشرية وكمامات طبية وبذور زراعية مخالفة للضوابط، قادمان من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية".

واضافت انه "تم تنظيم محضر بما تم ضبطه من قبل مديرية منفذ المطار وشرطة الجمارك وموظف المركز الجمركي لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

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