2021/01/22 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتعيين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تعين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني".

وفي وقت سابق أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين يوسف الكلابي معاون رئيس جهاز الامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).