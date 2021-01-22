الحلقة (1) من تاريخ الحركة الفنية في مصر - حول المشروع الثقافي - مهاب السيد عبد الغفار

2021/01/22 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهاب_السيد_عبد_الغفار تاريخ الحركة الفنية في مصر – مقال من عدة حلقاتالحلقة الأولىحول المشروع الثقافيكتب: مهاب عبد الغفارإن الثورة الجديدة التي خاضها جمع من المفكرين الغربيين، والخاصة بالتعرض لقراءة جديدة للمشروع الثقافي الغربي، قد تعرضت /من خلال كونها متوجهة إلى ذاتها/ إلى مخاطبة الطرف الآخر أيضاً، وتطرح تلك القراءة الجديدة، موضوع تلك العلاقة التي تأسست في الثقافة الغربية، مع ذلك الآخر المختلف، الذي لا ......





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