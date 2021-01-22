التاريخ المنسي - حسن مدن

2021/01/22 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل "صقر قريش" الذي كتبه وليد سيف وأخرجه حاتم علي بمشهد متقن ومعبر، يجمع بين عبدالرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد سقوطها في المشرق، وغلامه ورفيق رحلته بدر، وقد تقدم العمر كثيراً بالرجلين، فيما بدا أنه التفاتة اعتذار من الأمير لرفيق رحلته الشاقة هرباً من الشام باتجاه الأندلس التي استغرقت أربع سنوات، جراء ما يعد جحوداً بحقه ناله منه.لاحظ بدر أن سيده، ......





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