الاستفتاء قبل الانتخابات - عدنان الصباح

2021/01/22 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح الطبقة السياسية الفلسطينية بكل تلاوينها مختلفة بذاتها موحدة على الشعب وبعد سنوات طويلة من الانقسام الذي لا زال متواصلا حتى اللحظة والاف اللقاءات والاجتماعات والمشاورات وعديد الاعلانات عن الاتفاقيات والمصالحات غير الحقيقية تخرج علينا اليوم فجأة بإعلان الانتخابات على التوالي لا على التوازي دون ان ندري كيف ولماذا ودون ان يجري التوافق على البرنامج الوطني السياسي والموقف من اوسلو ومنظمة التحرير والمقاو ......





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