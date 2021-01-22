تسريبات تكشف جنسية أحد انتحاريي الطيران وطريقة دخوله العراق

2021/01/22 | 14:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مستشار في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، عن تسريبات تكشف جنسية أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في بغداد أمس.وقال عباس الزيدي في تصريحات تلفزيونية إن “أحد الانتحاريين في التفجير المزدوج الذي استهدف سوقا مزدحمة بمنطقة ساحة الطيران وسط بغداد وراح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى، كان يحمل الجنسية السعودية بموجب التسريبات الواردة”.واضاف ان “هذا الانتحاري دخل عن طريق منفذ عرعر وبصفة سائق شاحنة، وما إن تواجد في الداخل حتى تم نقله إلى أحد الملاذات الآمنة المعروفة في بغداد”، موضحا “بعدما انتهت المعركة العسكرية مع داعش الإرهابية وهزيمتها، كانت لدينا مؤشرات مؤكدة أن هنالك معركة أمنية سوف […]

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