أردوغان يهدد بضرب مدينة عراقية

2021/01/22 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على

إخراج من وصفهم بـ"الإرهابيين" من سنجار

شمال العراق، قائلا: "لدي عبارة أقولها

دائما قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

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