خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

2021/01/22 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يستبعد الخبير الألماني في الأمراض

المعدية، كليمينس فينتنر، حدوث موجة

ثالثة من جائحة كورونا فحسب، بل أيضا

رابعة وخامسة.

وقال رئيس الأطباء في مستشفى علم

الأمراض في ميونخ، حيث عالج مع فريقه

أول حا

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