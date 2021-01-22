‏الاتحاد الدولي يختار الدوري الايطالي أقوى دوري لعام 2020 والاسباني رابعا ...تابع بالجدول

2021/01/22 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الاتحاد الدولي يختار الدوري

الايطالي أقوى دوري لعام 2020 يليه الدوري

الانجليزي والبرازيلي ثالثا والاسباني

رابعا والألماني خامسا.

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