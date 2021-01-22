بينها العراق… صادرات الصناعة والتجارة الإيرانية تحقق نحو 550 مليون دولار خلال 9 اشهر

2021/01/22 | 14:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت منظمة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة كوردستان الإيرانية، اليوم الجمعة، أن صادرات المحافظة إلى دول الجوار خلال التسعة أشهر الماضية بلغت 549 مليون دولار.

وقال رئيس المنظمة محمد درة وزمي، في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية، إنه تم تصدير مليون و222 الف طن من السلع من جمارك محافظة كوردستان إلى الدول المجاورة، بزيادة من حيث الوزن بلغت 40% ومن حيث القيمة 8%.

وبين أن الصادرات كانت إلى العراق وتركيا وافغانستان وروسيا وبلغاريا، مشيراً إلى أن 99% من هذه الصادرات كانت الى اقليم كوردستان العراق.

واشار وزمي الى ان برنامج صادرات المحافظة تحقق بنسبة 108%، وان حصة جمارك المحافظة ازاء عموم البلاد تبلغ 2.18% من حيث الوزن و1.44% من حيث القيمة.

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