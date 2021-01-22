الكروي: التغييرات التي أجراها الكاظمي في الأجهزة الأمنية تعد خطوة إيجابية

2021/01/22 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب مضر الكروي إن التغييرات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأجهزة الأمنية تعد خطوة إيجابية.

وشدد الكروي على أهمية أن يكون منهج التغيير في المناصب الأمنية الحساسة شاملا لجميع المحافظات التي تعاني من الخروقات الأمنية المتكررة، مضيفا أن مجزرة ساحة الطيران تعد خرقا أمنيا فاضحا يستوجب اتخاذ موقف وطني رادع بحق من يسفك الدم العراقي.

وأشار الكروي إلى أن المشهد الأمني يضم الكثير من الظواهر السلبية المتمثلة بالفراغات الأمنية بين المحافظات والترهل بتطبيق القرارات وفرض الاتاوات على الطرق الخارجية.

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