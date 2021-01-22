إصابة 3 أشخاص من حمايات شركة أمنية خلال استهداف رتل عسكري أميركي في ذي قار

2021/01/22 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب ثلاثة أشخاص من العاملين في شركة الحمايات المرافقة لرتل عسكري أميركي في محافظة ذي قار.

وأفاد مصدر أمني أن الرتل مكون من ثماني عشرة حاوية تابعة للجيش الأميركي قرب حقل الصبة في الطريق الدولي لقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، حيث تم إعطاب سيارة وتدمير خمس حاويات بالكامل ضمن الرتل المستهدف.

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