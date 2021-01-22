الجمهوريون لا يرغبون في عقد جلسة استماع لمحاكمة ترامب قبل منتصف فبراير

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل أمس الخميس، أن الجمهوريين بالمجلس لا يرغبون في بدء جلسات استماع لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى منتصف فبراير(شباط) المقبل.

وأوضح مكونيل الذي قال إنه أشار على زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر بهذا الاقتراح، أن هذا سيتيح وقتاً كافياً لكافة الأطراف للإعداد للمحاكمة.

يذكر أن الديمقراطيين يرغبون في منع ترامب من تقلد أي منصب عام طيلة حياته.

وكان مجلس النواب قد شرع في المحاكمة البرلمانية لترامب حيث اتهمه بالتحريض على التمرد ضد الكونغرس، فيما هاجم الغوغاء الكابيتول فور انتهائه من أحد مؤتمراته الجماهيرية الذي استخدم خلاله لغة عنيفة للغاية.

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