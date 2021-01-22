انفجارات بغداد تهدد حياة شباب بعشيقة وبحزاني

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، وبعد الانفجارات التي اودت بحياة الكثير من الشباب من شريحة الطبقة الفقيرة من باعة ومتجولين، فقد اصبحت بغداد تهدد حياة شباب بحزاني وبعشيقة الذي يسكنون بغداد من منتسبي الشرطة الى العمال الذين تركوا اهاليهم وقطعوا هذه المسافات الطويلة وتغربوا عن مسقط رأسهم للبحث …

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