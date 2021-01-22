تشكيل لجنة بشأن حالات الانتحار في مخيمات النازحين العراقيين

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة رئيسة لجنة (دراسة أسباب حالات الانتحار) إيفان فائق جابرو مع قائمقام قضاء شيخان سردار شيخ يحيى اليوم الجمعة بمبنى القائمقامية، أسباب حالات الانتحار ووضع الحلول اللازمة ومعالجتها وتحشيد الدعم المحلي والدولي للحد منها خصوصا في مخيمات النازحين، فضلا عن مناقشة تقديم المساعدات للعوائل النازحة في المخيمات .

وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه، قالت جابرو في معرض حديثها: ان "رئاسة الوزراء شكلت لجنة لدراسة اسباب حالات الانتحار في صفوف النازحين، إذ انها باشرت بمهامها منذ امس الاول من خلال تفقد مخيمات النازحين واللقاء بهم عن قرب للوقوف على أسباب تلك الحالات"، مشيرة إلى ان "الخطة الوطنية قدمت حلولا بضمنها اعادة اعمار المناطق المدمرة سيما مناطق الايزيديين كونهم حالة خاصة واستثنائية لتعرضهم الى مآسٍ على يد عصابات داعش الارهابية"، مردفة بالقول ان "الوزارة لاتتحمل مسؤولية عودة العوائل النازحة التي تعرضت منازلها للتفجير والهدم " .

وبشأن المساعدات الإنسانية لفتت الوزيرة الى ان "الوزارة مستمرة باغاثة العوائل النازحة وخصوصاً الموجودين داخل المخيمات وتقديم المساعدات الضرورية اللازمة من مواد عينية و غذائية و صحية و منزلية، فضلا عن تجهيزهم بمادة النفط الابيض خصوصاً في فصل الشتاء" .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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