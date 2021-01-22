مجلس النواب يحدد موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت رئاسة مجلس النواب، موعد استجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري.

وفي كتاب لأمانة مجلس النواب الى البنك المركزي تبلغ فيه المحافظ موعد استجوابه "بناء على طلب الاستجواب المقدم من فالح ساري، ولتوفر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للمادة 61/سابعا/ ج من الدستور والمادة 27/ رابعا والمادة 31 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 58 من نظامه الداخلي، قررت رئاسة مجلس النواب، ان يكون استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف يوم الأربعاء الموافق 27/1/2021".

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