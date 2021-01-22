ارسنال يستعير حارس برايتون

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة ..

أفصح فريق أرسنال الإنجليزي، الجمعة، عن أول تعاقداته في سوق الانتقالات الشتوية، حينما ضم الأسترالي ماثيو رايان حارس فريق برايتون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر النادي في بيان مقتضب ان “الحارس ماثيو رايان انضم للارسنال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

ويأتي التعاقد من الفريق اللندني للحارس الأسترالي، لتدعيم دكة البدلاء بحارس يمتلك الخبرة الكافية في البريميرليج، بعد رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارسه البديل مطلع الموسم الجاري إلى فريق أستون فيلا.

ولعب رايان 11 مباراة في موسم 2020-2021 مع فريق برايتون، استقبل خلالها 19 هدفاً، فيما نجح في الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف في مرتين، لينتقل بعد ذلك إلى أرسنال بجانب الألماني لينو الحارس الأساسي.



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