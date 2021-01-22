مكتب القائد العام: القوات الامنية ستصل الى منفذي جريمة ساحة الطيران

2021/01/22 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن القوات الأمنية ستصل الى منفذي جريمة ساحة الطيران.

وذكر رسول في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (22 كانون الثاني 2021)، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان متابعا ومشرفا ميدانيا على ما حدث وعقد اجتماعا مع القادة الأمنيين في عمليات بغداد وبحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية".

واضاف، أن " القائد العام أمر بفتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني وملاحقة الخلايا الارهابية، ووجه القوات الأمنية بحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا ،ووجه أيضا بأن تكون قطعات الجيش مساندة للقوات الأمنية لتقوم بواجبها وتهيئة الدعم الميداني والأمني والتأكيد على أن حفظ أرواح المواطنين هي الأولوية لدى القوات الأمنية".

واوضح رسول، أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بوضع جميع إمكانيات الدولة لمواجهة الإرهابيين، ووضع القطعات الأمنية والاستخباراتية في حالة استنفار للقصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان، وتكثيف الجهد الاستخباراتي للقبض على الإرهابيين".

وفي ختام تصريحه اكد الناطق باسم القائد العام أن "القوات الأمنية ستصل للجناة ومن خططوا وساعدوا في ارتكاب هذه الجريمة".

ا.ح

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