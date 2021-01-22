2021/01/22 | 14:57 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى فريق النفط الى المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي الممتاز عقب فوزه مساء اليوم الجمعة على فريق الطلبة في المباراة التي ضيفها ملعب التاجي لصالح الجولة 15 من دوري الكرة الممتاز.

و وصل ابناء يحيى علوان الى النقطة 23 بفضل هدف مهاجمه محمد داوود في الدقيقة (57) من عمر المباراة التي شهد شوطها الثاني تنافس كبير بين الفريقين لكن الانيق فشل ببلوغ مرمى الخصم وتسجيل التعادل.

وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 15 في المركز 14.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يكسب نقاط مباراته امام الطلبة بفضل مهاجمه محمد داوود 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يكسب نقاط مباراته امام الطلبة بفضل مهاجمه محمد داوود) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يكسب نقاط مباراته امام الطلبة بفضل مهاجمه محمد داوود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).