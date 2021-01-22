الطلبة يخسر لقاء النفط بدوري الكرة الممتاز

2021/01/22 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خسر فريق الطلبة اليوم الجمعة ( 22كانون الثاني 2021) من نظيره النفط صفر - 1، في لقاء جرى على ملعب التاجي ، ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" الشوط الاول لم يشهد الاداء المقنع من الطرفين، فغابت الفرص الفعلية ، لينتهي الشوط الاول سلبياً بالنتيجة".

واضاف،" وكانت بداية الشوط الثاني من هداف النفط محمد داود وهدف السبق بعد ان استلم كرة جميلة من بسام شاكر سددها داود وهو بمواجهة المرمى هز بها شباك الطلبة في الدقيقة 57 ، بعد الهدف اصبحت الافضلية للطلبة من ناحية الاستحواذ،لكن دفاعات النفط أغلقت جميع المنافذ على المحاولات الطلابية،فيما كانت للنفط محاولات بهجمات مرتدة مستغلين اندفاع الطلبة في ساحة لعب النفط، لينتهي اللقاء بالهدف النفطي الوحيد".

وتختتم الجولة (15) اليوم الجمعة، بلقاءات الصناعات والنجف، واربيل والحدود، والزوراء والسماوة، وأخيراً القمة الجماهيرية التي تجمع الجوية والشرطة.

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