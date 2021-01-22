2021/01/22 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقترحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، حلاً لإصلاح المؤسسة الأمنية، يتعلق بقيادات العمليات في الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحيات كل مؤسسة أمنية وفقاً للقانون.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "حل قيادات العمليات جميعا وتحديد صلاحيات كل مؤسسة أمنية وفق القانون ثم المحاسبة ومن خلال القضاء العراقي في حال حدوث ثغرة امنية هو الحل لإصلاح المؤسسة الأمنية في العراق وليس تبديل الاشخاص فقط".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه بإجراء تغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، عقب انفجاري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الكاظمي اللواء يحيى رسول في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات".

وأضاف، "كما أمر بإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".

وتابع، "كما أمر الكاظمي بنقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد".

وأشار إلى ان "الأوامر تضمنت ايضاً إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".وبين، اللواء يحيى رسول أنه "كما شملت الإقالات مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تقترح حلاً لإصلاح المؤسسة الأمنية يتعلّق بقيادات العمليات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تقترح حلاً لإصلاح المؤسسة الأمنية يتعلّق بقيادات العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).