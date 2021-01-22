شرطة كربلاء تشدد من اجراءاتها الامنية على خلفية تفجيرات بغداد

2021/01/22 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ استنفرت شرطة كربلاء والقوات الأمنية جهودها الأمنية بغية توفير المناخ الأمني للزائرين تزامناً مع تفجيرات العاصمة بغداد امس الخميس.وشهدت مدينة كربلاء نشر مفارز أمنية مشتركة ونصب سيطرات مؤقتة وتشديد الإجراءات في مداخل السيطرات وداخل أحياء المدينة خاصة وأن المحافظة تشهد توافدا للزائرين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .فيما تم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية تسلل العناصر الإرهابية او محاولة العبور للعبث بأمن المحافظة.وشدد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني على الضباط والمنتسبين بضرورة بقائهم بنفس الهمة العالية وان تبقى عيونهم ساهره من أجل حماية كربلاء وزائريها ./انتهى

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