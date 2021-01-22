بالصور.. المئات من المواطنين يشاركون بصلاة الجمعة وسط انتشار امني في ميسان

2021/01/22 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شارك المئات من مواطني محافظة ميسان ، اليوم الجمعة، في صلاة الجمعة التي اقيمت وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وسط انتشار أمني"./انتهى

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