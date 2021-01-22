العراقيون يتوعدون آل سعود: ’سنردها بدياركم’..

2021/01/22 | 14:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم "#سنردها_بدياركم" قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا على منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العراق، بعد اكتشاف أن أحد الانتحاريين في التفجير...

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