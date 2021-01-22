سان جيرمان يواجه مونبلييه بهدف تعزيز الصدارة

2021/01/22 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةيستضيف باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه، على ملعب “حديقة الأمراء”، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الفرنسي.

من المتوقع أن يعود الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، لمقاعد الجهاز الفني للفريق البارسي، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل مونبلييه المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متساوياً مع ميتز الذي يحتل المركز العاشر.

ويدخل سان جيرمان مباراة الليلة على أمل استغلال عامل الأرض، والتفوق على غريمهم مونبلييه، لتحقيق فوز ثمين، يمنحهم 3 نقاط ثمينة، تعزز صدارتهم لجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وسيخوض رجال بوكتينيو المباراة بكامل طاقتهم لتجنب الهزيمة أو التعادل، نظراً لكونهم مهددين بفقدان صدارة الدوري الفرنسي في حال عدم تحقيق الفوز بمباراة الليلة، نظراً لكونهم متساويين مع الوصيف الحالي ليل في عدد النقاط بـ42 نقطة، وبفارق نقطتين فقط على ليون، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة.

وأكد المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، أن هدفه الأكبر هو دوري أبطال أوروبا، مضيفاً لا أحد مضطر لإخباري بذلك، إنهم هنا يحلمون بهذا اللقب.

وعلى الجانب الآخر، يدخل مونبلييه مباراة الليلة على أمل تقديم مباراة قوية، واستغلال المستوى الغير مستقر لباريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج من المباراة بأقل الخسائر، لتجنب التراجع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ومحاولة حصد أكبر عدد من النقاط للتقدم في جدول الترتيب، ويعتمد على مهاجمه الجزائري المتألق أندي ديلور الذي سجل 9 أهداف هذا الموسم.



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