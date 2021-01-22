2021/01/22 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتل شخص بمشاجرة شمالي بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص بمشاجرة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص بمشاجرة شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).