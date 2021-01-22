الرئيس التركي يهدد بشن هجوماً شمال العراق

2021/01/22 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بشن هجوماً على شمال العراق من أجل "طرد إرهابيي منظمة بي كا كا".

وفي تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، قال أردوغان أن بلاده قد تتدخل بنفسها "من أجل إخراج إرهابيي منظمة بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق.وأضاف: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

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