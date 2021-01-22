اعتقال اثنين من ابرز تجار الحبوب المخدرة في الرمادي

2021/01/22 | 15:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ، الجمعة، عن اعتقال اثنين من ابرز تجار الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية وسط مدينة الرمادي .وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” قوة امنية من مفرزة قسم المخدرات والمؤثرات العقيلة في قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود اثنين من ابرز المطلوبين بتهمة بيع وترويج الحبوب المخدرة في احياء مختلفة وسط مدينة الرمادي “.واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقالهما دون وقوع أي اشتباكات بين الطرفين ، مبينا ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين 6 الاف حبة مخدرة نوع صفر واحد يرومون المتاجرة بها داخل احياء المدينة ، موضحا ان القوات الامنية نقلت المعتقلين الى احد المراكز الامنية، فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى السلطات المختصة “.يشار الى ان القوات الامنية من قيادة شرطة الانبار وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى تمكنت من اعتقال العديد من تجار ومروجي الحبوب المخدرة في المحافظة “.



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