الهجرة: لا نتحمل مسؤولية عودة العوائل التي تهدمت منازلها

2021/01/22 | 15:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، الجمعة، ان الوزارة لا تتحمل مسؤولية العوائل النازحة التي تهدمت منازلها.

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