شرطة ذي قار: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة

2021/01/22 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة،

عن القاء القبض على متهمين اثنين

مطلوبين بقضايا المتاجرة بالمواد

المخدرة.

وقالت القيادة في بيات تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "قسم شؤون مكافحة

المخدرات وال

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