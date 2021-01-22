شرطة واسط: القبض على متهم محكوم غيابياً لمدة 10 سنوات

2021/01/22 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة،

عن القاء القبض على متهم محكوم غيابيا

لمدة 10 سنوات عن جريمة سرقة وفق المادة

443 ق ع.

وقال القيادة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ان "قسم مكافحة

اجرام ف

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