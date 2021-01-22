الكاظمي يجري تغييرات في عدد من المناصب الأمنية

2021/01/22 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بان القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجرى

تغييرات في عدد من المناصب الامنية منها

قيادة عمليات بغداد.

وقال المصدر، إنه "تم اقالة الفريق

الركن عامر صدام وتكليف احمد ابو رغيف

بم

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