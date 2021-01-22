أردوغان يهدد بشن هجوم على شمال العراق

2021/01/22 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على إخراج من وصفهم بـ”الإرهابيين” من قضاء سنجار، غربي مدينة الموصل.وفي تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، أكد أن بلاده قد تتدخل بنفسها “من أجل إخراج عناصر منظمة بي كا كا من قضاء سنجار شمالي العراق”.وقال أردوغان: “لدي عبارة أقولها دائما: […]

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