العراق يسجل 685 إصابة جديدة بـ

2021/01/22 | 15:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة في دولة العراق عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات داخل الدولة إلى 612092 حالة.وبلغ إجمالي حالات الوفاة –حتى الآن- 12984، وذلك بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وفقا لبيان الوزارة، …

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