عدسة واع توثق حركة المواطنين في الباب الشرقي بعد يوم من التفجيرين الإرهابيين

2021/01/22 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وثقت عدسة وكالة الانباء العراقية (واع) حركة المواطنين في منطقة الباب الشرقي بعد يوم من التفجيرين الارهابيين في ساحة الطيران واللذين أسفرا عن استشهاد 32 مواطناً واصابة أكثر من 110 آخرين.

وتظهر الصور عودة الحياة الى طبيعتها في المنطقة التي شهدت حركة لتبضع المواطنين في الاسواق وانسيابية في سير المركبات وسط اجراءات اتخذتها القوات الامنية.

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