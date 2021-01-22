2021/01/22 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1567 حالة ووفاة 7 مصابين

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