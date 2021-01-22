2021/01/22 | 15:28 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الفريق الملكي لم يعلن اي تفاصيل اخرى عن فترة الغياب وطبيعة الاصابة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يصاب بڤيروس كورونا 7 SKY TV.

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