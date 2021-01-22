2021/01/22 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفاد التلفزيون الإيراني أن انفجارا وقع في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران، مبينا أن الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز الأمونياك.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).