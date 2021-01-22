إصابة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بكورونا

2021/01/22 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، إصابة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد، بعد المسحة التي أجريت له قبل مباراة سبورتنج ألافيس.

وقال النادي في بيان رسمي، إنه "سيجري عزله لمدة قد تصل إلى 14 يوماً، من أجل بدء رحلة العلاج، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية".

ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا يوم السبت، على فريق سبورتنج ألافيس، في الجولة الـ20 من منافسات الليجا، التي يحتل فيها ريال مدريد المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد.

ويغيب اللاعب ناتشو مدافع الميرنجي عن المباراة بسبب مخالطته لأحد الحالات، وخوفًا من ظهور المرض عليه بعد عدة أيام، ولن يشارك حتى يتم التأكد بأنه لم يصب خوفًأ على باقي أعضاء الفريق.

وتصدر زيدان المشهد في الأيام الماضية وحاول الجميع التنبؤ بمستقبله مع الفريق الملكي بعد الخروج من الكأس وعدم تصدر الدوري والتأهل في دوري أبطال أوروبا في المباراة الأخيرة.

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